Gemlik Kumsaz'da yasa dışı midye avcılığına 174 bin 403 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Gemlik Kumsaz'da yasa dışı midye avcılığına 174 bin 403 TL ceza kesildi

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Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ndeki Kumsaz mevkiinde 21 Ekim 2026'da gerçekleştirilen denetimde yasa dışı midye avcılığı yapıldığı belirlendi. Denetimde el konulan 1.500 kilogram canlı midye denize bırakılırken, sorumlulara toplam 174 bin 403 TL idari para cezası kesildi.

Kumsaz'da düzenlenen denetimde yasa dışı midye avcılığı tespit edildi. El konulan 1,5 ton canlı midye yeniden denize bırakılırken, sorumlulara toplam 174 bin 403 TL idari para cezası uygulandı.

Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkiinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı personelinin katılımıyla 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, yasa dışı yollarla midye avcılığı yapıldığı belirlendi.

Denetimler kapsamında 1.500 kilogram canlı midyeye el konuldu. İlgili birimler tarafından sorumlular hakkında toplam 174 bin 403 TL idari para cezası uygulanırken, el konulan canlı midyeler yeniden denize bırakıldı.

Yetkililer, denizlerdeki doğal yaşamın korunması, sucul kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Gemlik'te gerçekleştirilen denetim, deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gemlik Kumsaz'da yasa dışı midye avcılığına 174 bin 403 TL ceza kesildi - Son Dakika
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