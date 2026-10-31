Gemlik'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza uygulandı, tekneye el konuldu - Son Dakika
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Gemlik'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza uygulandı, tekneye el konuldu

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Gemlik\'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza uygulandı, tekneye el konuldu
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Gemlik\'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza uygulandı, tekneye el konuldu
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Gemlik'te Gemsaz sahilinde 30 Ekim'de yapılan ortak denetimde kaçak midye avcılığı tespit edildi ve sorumlulara 182 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde avda kullanılan tekneye ve 350 kilogram midyeye el konuldu, canlı midyeler yeniden denize bırakıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Gemsaz sahilinde gerçekleştirilen ortak denetimde kaçak midye avcılığı yapan kişilere 182 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Avda kullanılan tekneye ve 350 kilogram midyeye ise el konuldu.

Gemlik'te yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Destek Kolluk Tim Komutanlığı ekiplerince 30 Ekim'de Gemsaz sahilinde gerçekleştirilen müşterek denetimde, yasa dışı midye avcılığı yapıldığı tespit edildi. Denetimde kaçak avcılıkta kullanılan tekneye ve yasa dışı yollarla elde edilen 350 kilogram midyeye el konularak, sorumlulara toplam 182 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde el konulan canlı midyeler yeniden denize bırakıldı.

Yetkililer, denizlerdeki doğal kaynakların korunması, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gemlik'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza uygulandı, tekneye el konuldu - Son Dakika
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