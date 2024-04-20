Gemlik'te Yağmur İstinat Duvarını Çökertti - Son Dakika
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Gemlik'te Yağmur İstinat Duvarını Çökertti

Gemlik\'te Yağmur İstinat Duvarını Çökertti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.

20.04.2024 11:29
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. 2 kişinin yaralandığı olayda heyelan sonrası ilk görüntüler ortaya çıkarken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Yeni Mahalle'de, bir inşaat firmasının yaptığı istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çöken duvarın 2 apartmana gelmesiyle büyük bir panik yaşayan mahalle sakinleri hızla evlerini boşalttı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralanırken, bazı otomobiller ise uçurumun eşiğinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, heyelan sonrası araçların kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.

Öte yandan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, "Geceden beri devam eden sağanak yağış sebebiyle bulunduğumuz bölgede istinat duvarı göçtü. 2 tane vatandaşımız hafif yaralı. Onları hastaneye intikal ettirdik. Bir kaç tane aracımız hasar gördü. Bunların alandan çekilmesini sağladık. Şimdi Çevre İl Müdürlüğü'müz ile konuştuk. Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'a durumları arz ettim. Onun emir ve komutası dahilinde işlerimizi yürütüyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'müzden teknik elemanlar gelecek. Hem istinat duvarının hem de apartmanın durumuyla ilgili bir inceleme yapacaklar. En kısa sürede oluşan zararı gidermek üzere vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmek üzere işlerimize başladık. En hızlı şekilde de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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