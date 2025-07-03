Gevaş\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde kapalı kasa hafif ticari kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gevaş-Van yolu üzerinde bulunana Atalan Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 DAY 61 plakalı Citroen marka hafif ticari kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, muhtemel başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için kazanın yaşandığı güzergahı kapatarak trafiği tali yoldan verdi. Aracın üzerine devrilen elektrik direği bölgeye çağrılan VEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı. Kaza yapan aracın çekici ile olay yerinde kaldırılmasıyla kapatılan güzergah tekrar ulaşıma açıldı. - VAN