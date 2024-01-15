Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş

Kuryeyi 500 metre sürükleyip ölümüne neden olan sürücüden pes dedirten savunma

Halil Umut Meler\'i yumruklayan Koca\'ya "Yaptığınız için pişman mısınız?" diye soruldu

Hükümeti eleştirip sonuna da manidar bir not düştü

Giresun'da önceki gün türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğarak öldüren İsmail Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 yıl önce de karısını öldürdüğü öğrenilen Yılmaz'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve gönül ilişkisi yaşadığı Yeşilkaya'yı kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Giresun şehir merkezindeki bir türkü evinde önceki gece yarısı saat 01.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Şengül Yeşilkaya (52) adlı kadını bilgisayar kablosu ile boğarak öldüren İsmail Yılmaz (56), olayın ardından kaçtığı Giresun'un Keşap ilçesi Töngel Köyü'nde Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yürütülen adli işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından "Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan tutuklanan zanlı Espiye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

22 YIL ÖNCE DE KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

Şengül Yeşilkaya cinayetinin faili İsmail Yılmaz'ın 22 sene evvel eski karısını öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 21 yıl hapis yattıktan sonra yaklaşık bir sene önce cezasını tamamlayarak cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

İsmail Yılmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde hayatını kaybeden Yeşilkaya ile aralarında bir süre gönül ilişkisi yaşadığını, bu ilişkiyi Yeşilkaya'nın sonlandırması üzerine de kıskançlık kavgalarının olduğunu, Yeşilkaya'nın işlettiği türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda da son dönemde aralarında tartıştıklarını söylediği öğrenildi.