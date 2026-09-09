Girne'deki faciadan sağ kurtulan kuzenler memlekete döndü, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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Girne'deki faciadan sağ kurtulan kuzenler memlekete döndü, dehşet anlarını anlattı

Girne\'deki faciadan sağ kurtulan kuzenler memlekete döndü, dehşet anlarını anlattı
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KKTC açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulan 18 yaşındaki Özgür Taylan Kaplan ile 20 yaşındaki Ali Kaan İster, Gaziantep'e dönerek ailelerine kavuştu. Kuzenler, geminin batış anlarını ve can pazarını anlatırken, yaşadıkları korku nedeniyle gemi ve deniz fobisi oluştuğunu söyledi, Türkiye'ye yatay geçiş için destek istedi.

Girne açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulan Gaziantepli kuzenler 18 yaşındaki Özgür Taylan Kaplan ile 20 yaşındaki Ali Kaan İster, olay sonrası memleketlerine dönerek ailelerine kavuştu. Girne'ye üniversite kaydı için gittiklerini ve dönüş yolcuğu sırasında olayın yaşandığını söyleyen kuzenler facia anlarında yaşadıklarını anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 14 kişi hayatını kaybederken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Gemiden sağ kurtulanlar arasında yer alan Gaziantep İslahiyeli kuzenler 18 yaşındaki Özgür Taylan Kaplan ile 20 yaşındaki Ali Kaan İster, olay sonrası memleketlerine dönerek ailelerine kavuştu. Facia gemisinden sağ kurtulan 2 genç, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

"Gemiye bindikten kısa süre sonra bir şeylerin ters gitmeye başladığını anladık"

Facia gemisinde yaşananları anlatan Ali Kaan İster, "Gemiye bindikten sonra bir şeylerin ters gitmeye başladığını anladık. Yaklaşık 1,5 kilometre ilerledikten sonra geminin su aldığını gördük. Kapı tarafından ve koltuk altlarından suların sızdığını gördük. Bizim olduğumuz bölgede de ayaklarımıza kadar su geliyordu. Sonra insanlar ayaklanmaya ve kargaşa artmaya başladı. Durumu mürettebata ilettik ama biz durumun normal olduğunu ve bizim alışık olmadığımızı söylediler. Kimse sakin kalamıyordu. Sonrasında sol tarafımızdaki pencere çatırdamaya başladı. Gemi daha da hızlandı ve hızlandıkça iyice su almaya başladı. İnsanlar suyun üzerine basa basa ayakta duruyordu" dedi.

"Geminin sol ön parçası koptu ve gemi sola doğru yatmaya başladı"

Biraz daha ilerledikten sonra geminin batmaya başladığını söyleyen İster, "Sonrasında gemiden çatlak ve kırık sesleri gelmeye başladı. Biraz sonrasında ise geminin sol ön parçası koptu ve gemi sola doğru yatmaya başladı. İnsanlar kapıya doğru koşturmaya başladı ama kapı üzerimize kapalıydı. Dışarıdan açılması gerekiyordu ama mürettebatı görmediğimiz için kimse kapıyı açamadı. Kaptan ve mürettebat ortadan kayboldu. Kapıyı açamadık, camlar kırılmadı. Sonrasında gemi daha çok su almaya başlayınca basınç nedeniyle camlar kendiliğinden patladı. O sırada koltuk altında can yeleği bulduk ve onları giydik hemen. Diğer insanlara da yardımcı olduk ve gemiden çıkmaya çalıştık. Kuzenimi yukarıdakiler camdan çekerek çıkardı ama ben çıkamadım ve sırada üzerime klima düştü. Kafadan darbe aldım bir kaç kez. O anlarda resmen can pazarı vardı. Bir kaç kişi kapıdan çıktıktan sonra ben de o tarafa yönelip kendimi kapıdan dışarı attım. Sonrasında birkaç tane çocuğu kurtardık. Sonrasında dışarıya çıktım ve Taylan'ı aradım. O sırada yoğun dalga vardı, insanlar suya atlıyordu ama dalga nedeniyle sürekli batıp çıkıyorlardı. Sonrasında balıkçı teknelerinin bize doğru geldiğini gördük. Geminin filikaları açılmıştı. Yaşlı, çocuk ve kadınları onlara koyduk. Tekneler de denizde olan ve boğulma tehlikesi geçirenleri kurtardı. Biz hala geminin üzerinde bekliyorduk. Ardından diğer balıkçı tekneleri de bizi almaya geldi. Grup grup gemi üstündekileri aldılar. Biz en son gruptuk. Sonrasında helikopter de geldi bölgeye. Sonrasında kıyıya vardık ve ulaştıktan sonra karaya ayak bastık. İsimlerimizi not ettiler. Ardından da Akçiçek Hastanesi'ne götürdüler" şeklinde konuştu.

"Olay nedeniyle bizde gemi ve deniz fobisi oluşmaya başladı"

Girne'ye üniversite kaydı için gittiklerini ve dönüş yolcuğu sırasında olayın yaşandığını söyleyen Özgür Taylan Kaplan ise, "Girne'ye üniversite kaydı için gitmiştim. O gün gemiye en son binenler bizdik. Bindikten sonra valizlerimizi verdik ve üst kata çıktı. Sonrasında da olaylar başladı. Bu olay nedeniyle bizde gemi ve deniz fobisi oluşmaya başladı. Kuzenimle birlikte eğitim hayatımızın geri kalanı için Türkiye'ye yatay geçiş yapmak istiyoruz. Ailemizin yanında olmak istiyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Gaziantep, Kurtarma, 3. Sayfa, Türkiye, Kıbrıs, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girne'deki faciadan sağ kurtulan kuzenler memlekete döndü, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

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