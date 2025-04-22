Gölbaşı'nda Köylülerden Hayvan Barınağına Tepki

Gölbaşı'nda köylülerden hayvan barınağı tepkisi: "Gölbaşı Belediye Başkanı çok istiyorsa kendi köyüne barınak yapsın"

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü sakinleri, belediyenin köyün hemen yakınına hayvan barınağı yapma kararına tepki gösterdi. Alınan kararı kabul etmediklerini söyleyen köylüler, "Gölbaşı Belediye Başkanı çok istiyorsa kendi köyüne barınak yapsın" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından, ilçeye bağlı Ozan Köyü'ne 500 metre mesafeye yapılacak hayvan barınağı vatandaşların tepkisini çekti. Gölbaşı Belediyesi tarafından köyün hemen yakına barınak yapılması kararına tepki gösteren köy halkı, barınak yapılmasını kabul etmeyerek eylem yaptı.

"Belediye başkanı çok istiyorsa kendi köyünde barınak yapsın"

Yapılan eyleme katılan köylüler, "Göksu Irmağı yakınlarında onlarca boş hazine arazisi varken bizim köye barınak yapmalarını istemiyoruz. Burası belediyenin arazisi değil. Burada bizim yaşam hakkımızı elimizden almaya çalışmayın. Biz köpek sesleri ile uyumak ve uyanmak istemiyoruz. Belediyeye sesleniyoruz, aldığınız karardan vazgeçin. Çünkü bizler burada barınak yapılmasına razı değiliz. Belediye başkanı barınağı bizim köyde değil çok istiyorsa kendi köyünde yapsın" diye konuşarak eylemlerine devam etti.