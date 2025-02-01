Yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Katiller ve şiddet failleri caydırıcı cezalar almadıkça kadın cinayeti ve kadına şiddet olayları boyut değiştirerek devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dehşet yaşandı.
Şirinköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dehşet anlarını gören mahalleli sopalarla Tuncay A'yı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açarak Tuncay A'yı kalabalığın elinden alıp gözaltına aldı.
Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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