Yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

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Kocaeli'nde Tuncay A. isimli şahıs, yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Polis ekipleri, vatandaşların sopalarla linç girişiminde bulunduğu Tuncay A'yı gözaltına aldı. Ağır yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

01.02.2025 17:01  Güncelleme: 17:25
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Katiller ve şiddet failleri caydırıcı cezalar almadıkça kadın cinayeti ve kadına şiddet olayları boyut değiştirerek devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dehşet yaşandı.

YENİ BOŞANDIĞI EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Şirinköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ SOPALARLA LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Dehşet anlarını gören mahalleli sopalarla Tuncay A'yı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açarak Tuncay A'yı kalabalığın elinden alıp gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    İt oğlu İtt 25 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    İDAM CEZASINA KARŞI ÇIKANLAR NEREDE 19 5 Yanıtla
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