Gölcük'te MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gölcük'te MHP'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Gölcük\'te MHP\'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Gölcük\'te MHP\'li meclis üyesi Murat Saral silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi3. SayfaKocaeliGölcükGüncelPolisSon Dakika

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