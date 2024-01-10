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Gölcük'te toprak kayması sonucu 1 bina tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
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Gölcük'te toprak kayması sonucu 1 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazıda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu belirlenen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi.

Gölcük\'te toprak kayması sonucu 1 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
10.01.2024 - 21:26,  Güncelleme: 21:27
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat temeli için kazı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sebebiyle 1 bina tedbirden boşaltıldı.

Olay, Yeni Mahalle 336. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Yan taraftaki 5 katlı bir binanı ise bahçesinin büyük bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan incelemelerin neticesinde riskli olduğu tespit edilen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi. Binada ikamet eden 12 kişiden bazıları Gölcük Belediyesi misafirhanelerine bazıları ise yakınlarının yanına yerleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te toprak kayması sonucu 1 bina tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika


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