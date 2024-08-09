Göller Ekspresi Arıza Yapınca Yolcular Sıcakta Kaldı - Son Dakika
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Göller Ekspresi Arıza Yapınca Yolcular Sıcakta Kaldı

İzmir-Isparta seferini yapan Göller Ekspresi, Denizli'nin Honaz ilçesinde arıza yaparak yolcuları sıcakta bekletti. Yolcular, sorunun giderilmesini talep etti.

09.08.2024 19:40
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Göller Ekspresi arıza yapınca yolcular sıcakta kaldı

DENİZLİ - İzmir- Isparta seferini yapan Göller Ekspresi, Denizli'nin Honaz ilçesinde arıza yaptı. 1 saati aşkın süre sıcakta beklemek zorunda kalan yolcular, uzun süredir devam eden sorunun giderilmesini talep etti.

İzmir Basmane ile Isparta Garları arasında her gün karşılıklı işletilen Göller Ekspresinde bir süredir devam eden arıza sorunu dün yeniden yaşandı. İzmir'den aldığı yolcularla Isparta'ya doğru yola çıkan Göller Ekspresi, Denizli'nin Honaz ilçesinde arıza yaptı. Kaklık Mahallesi'ndeki yolcu ve yükleme istasyonunda zorunlu mola veren trenin yolcularına, motordaki hararet düşünceye kadar 1 saat 10 dakika duraklama yapılacağı iletildi.

Yaşanan arıza nedeniyle yolda kalan yolcular, sıcakta uzun süre bekleyerek mağdur oldu. Sorun çözülmediği için mağdur yolcularla görevli personellerin sık sık karşı karşıya kaldıkları iddia edildi. Trenin motor kısmında yaşanan sorunun uzun süredir devam ettiğini savunan yolcular, trenin gerekli bakımının yapılabilmesi için gerekirse seferlere birkaç gün ara verilmesini talep etti.

İzmir, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta güzergahında taşımacılık hizmeti veren Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor. 1993 yılından bu yana sadece gece seferi yapan ve ortalama seyahat süresi ortalama 8 saat 30 dakika Göller Ekspresi, gelen yoğun talep üzerine 2023 yılı Aralık ayında gündüz seferlerine de başlamıştı.

Kaynak: İHA

Denizli, Isparta, Honaz, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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