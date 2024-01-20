Gönen-Bandırma Kara Yolu'nda tır devrildi
BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır devrildi. Kazada, tır şoförü yaralandı.
Gönen-Bandırma Karayolu üzerinde, Taştepe kırsal mahhalesi civarında seyrir halinde olan, Mustafa Akçeri hakimiyetindeki 51 LB 247 plakalı tır kayganlaşan yolda devrilerek ters istikamete döndü. Tır şoförü Mustafa Akçeri'nin yaralandığı kaza sonrası, yol da bir süre trafiğe kapandı.
Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri, yaralı şoförü ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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