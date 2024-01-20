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Gönen-Bandırma Kara Yolu'nda tır devrildi - Son Dakika
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Gönen-Bandırma Kara Yolu'nda tır devrildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir tır devrildi. Kazada tır şoförü yaralandı ve olay yerine gelen acil ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

20.01.2024 - 16:59,
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Gönen-Bandırma Kara Yolu'nda tır devrildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır devrildi. Kazada, tır şoförü yaralandı.

Gönen-Bandırma Karayolu üzerinde, Taştepe kırsal mahhalesi civarında seyrir halinde olan, Mustafa Akçeri hakimiyetindeki 51 LB 247 plakalı tır kayganlaşan yolda devrilerek ters istikamete döndü. Tır şoförü Mustafa Akçeri'nin yaralandığı kaza sonrası, yol da bir süre trafiğe kapandı.

Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri, yaralı şoförü ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Gönen-Bandırma Kara Yolu\'nda tır devrildi
Kaynak: İHA
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