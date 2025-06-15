Gönen\'de Trafik Kazası: Araç Takla Attı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak sulama kanalına savruldu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.C.D. (19) idaresindeki 10 YT 344 plakalı otomobil, Gönen Sarıköy yolu üzerinde Gönen istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, takla atarak sulama kanalına çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaca asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan M.C.D., 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR