Göreme'deki peribacası çökmesinde 2 vatandaş öldü, 1 vatandaş yaralandı - Son Dakika
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Göreme'deki peribacası çökmesinde 2 vatandaş öldü, 1 vatandaş yaralandı

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Göreme\'deki peribacası çökmesinde 2 vatandaş öldü, 1 vatandaş yaralandı
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Nevşehir Göreme'de Açık Hava Müzesi girişindeki peribacalarından biri çöktü. Vali Hüseyin Kök ilk bilgilere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın yaralandığını açıkladı; kayalar altında kalan cenazelere ulaşma çalışması sürerken bölge dronla görüntülendi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacası havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken Vali Hüseyin Kök, burada yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Kayaların altında kalan cenazelere ulaşma çalışması devam ederken, bölge dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA
Hüseyin KökNevşehir3. SayfaGöremeTurizmGüncelSon Dakika

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