Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
18.07.2025 10:50
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan polis memuru Selçuk Peker (52), görevi sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Peker, ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Peker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Peker için Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehit Peker'in naaşı dualarla memleketi Malatya'ya uğurlandı. Cenazenin bugün Yeşilyurt ilçesinde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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