Güney Kore'nin başkenti Seul'un kuzeyindeki Goyang kentinde bir kavşakta 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Güney Koreli yetkililer kazada yaralanan 9 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı. Bölge güvenlik kordonuna alınırken polis zincirleme kazanın yolun buz tutması sonucu meydana geldiğini ve diğer kazalara da neden olduğunu bildirdi.
Otoyolda 3 kilometrelik trafik sıkışıklığına neden olan kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güney Kore'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika
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