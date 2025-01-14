Güney Kore'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika
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Güney Kore'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Güney Kore'nin Goyang kentinde yolun buz tutması nedeniyle 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı ve 3 kilometrelik trafik sıkışıklığı oluştu.

14.01.2025 10:34
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Güney Kore'nin başkenti Seul'un kuzeyindeki Goyang kentinde bir kavşakta 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

YOLUN BUZ TUTMASI KAZAYA NEDEN OLDU

Güney Koreli yetkililer kazada yaralanan 9 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı. Bölge güvenlik kordonuna alınırken polis zincirleme kazanın yolun buz tutması sonucu meydana geldiğini ve diğer kazalara da neden olduğunu bildirdi.

Güney Kore'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza

TRAFİĞE KAPATILDI

Otoyolda 3 kilometrelik trafik sıkışıklığına neden olan kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.

Güney Kore'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza
Güney Kore\'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Davut Çağlar:
    merakımdan soruyorum koredede. bizim burada kaza olsa haber yapıyorlar mı 4 0 Yanıtla
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