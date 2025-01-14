Güney Kore\'de 43 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Güney Kore'nin başkenti Seul'un kuzeyindeki Goyang kentinde bir kavşakta 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

YOLUN BUZ TUTMASI KAZAYA NEDEN OLDU

Güney Koreli yetkililer kazada yaralanan 9 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı. Bölge güvenlik kordonuna alınırken polis zincirleme kazanın yolun buz tutması sonucu meydana geldiğini ve diğer kazalara da neden olduğunu bildirdi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Otoyolda 3 kilometrelik trafik sıkışıklığına neden olan kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.