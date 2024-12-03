Grand İsias Otel Davası'nda 5. Duruşma Başladı - Son Dakika
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Grand İsias Otel Davası'nda 5. Duruşma Başladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, davanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Adalet arayışı sürüyor.

03.12.2024 22:10
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Grand İsias Otel Davasının 5. duruşması başladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel: "Biz bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz"

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otelle ilgili davanın 5. duruşması Adıyaman Adliyesi'nde başladı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otelle ilgili davanın 5. duruşması Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

3'ü tutuklu toplam 11 şahıs "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanıyor.

Duruşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ağaoğlu, milletvekilleri, depremde hayatını kaybeden otel enkazında hayatını kaybeden kişilerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Burada konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bugün burada 6 Şubat 2023 tarihinde yıkılan ve 72 cana mezar olan Grand İstas Otelin sorumlularının yargılandığı davanın 5. duruşması öncesinde bir kez daha adalet arayışımızı haykırmak için toplandık. Son çıkan bilirkişi raporu esas davasındaki adalet arayışımıza güçlü bir temel sunmaktadır. Rapor İsias Otelin saniyeler içinde kum yığınına dönüşmesine neden olan usulsüzlükleri açıkça belgelemiştir. Otel denen yapının proje aşamasından yıkıldığı güne kadar her aşamada usulsüzlükler olduğu, bilime uygun yapılmadığı, beton kalitesinin entriye aralıkların yetersizliğine kaçak asansör için döşemelerin kesilmesine iki bina arasında yeterli derz aralığı olmamasına, kaçak katın yıkıma etkisine belgelerde yapılan usulsüzlükler ve daha sayamadığımız bir çok konu raporda bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Adalet mücadelesinde öne sürdüğümüz muhtemel kast ile yargılama talebimizi daha da güçlendirmiştir. Bu dava yalnızca kaybettiğimiz sevdiklerimiz için değil gelecekte başka çocukların, gençlerin, öğretmenlerin, anne ve babaların yaşam haklarının ellerinden alınmaması için yürütülmektedir" dedi.

Bir başbakandan ziyade bir baba olarak davayı sonuna kadar takip edeceklerini ve davanın peşini asla bırakmayacaklarını vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimleri birlik beraberlik içerisinde tek yürek olarak Adıyaman'dayız. Bugün 5. kez mahkeme salonuna gireceğiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımız yitirdik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, evlatlarımızı yitirdik, çocuklarımızı kaybettik. Bu acı büyük bir acıdır, hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Ben burada başbakan olarak bulunuyorum ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur ama biz burada halkımızın hakkını, hukukunu korumak için burada bulunmaktayız. Bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından açıklamaya katılanlar duruşma salonuna geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Grand İsias Otel Davası'nda 5. Duruşma Başladı - Son Dakika

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