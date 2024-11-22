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Gri Listedeki Terörist Tutuklandı

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MİT'in operasyonuyla yakalanan Kadir Çelik, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

22.11.2024 19:42
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MİT tarafından yakalanan gri listedeki terörist tutuklandı

İSTANBUL - Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanan Kadir Çelik, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

MİT tarafından Maoist Komünist Parti üyesi olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı belirlenen Kadir Çelik'in Türkiye'ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu belirlenmişti. Çelik, MİT tarafından Türkiye'ye getirilip emniyet güçlerine teslim edilmişti.

2 aranması olduğu da belirlendi

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma', Tunceli Ovacık Sulh Ceza Hakimliği'nce de aynı suçtan olmak üzere 2 aranmasının da bulunduğu tespit edilen Kadir Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'Savaş' kod adını kullandığı belirtildi

Öte yandan soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde örgüt içerisindeki bir şahsın vermiş olduğu ifadesinde, şüphelinin 11 Mart 2015'de İstanbul Okmeydanı'nda sokağın trafiğe kapatılarak ateş yakılıp molotofkokteyli ve havai fişekli eyleme katıldığı şeklinde cümleler kullandığı, başka bir şahsın ifadesine göre de kod adının 'Savaş' olduğu, örgütte suikastçı konumunda olduğu şeklinde beyanların bulunduğu da kaydedildi.

Gri Listedeki Terörist Tutuklandı
Kaynak: İHA

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