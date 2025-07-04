Gülşehir\'de Traktör Kazası: Genç Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde traktörün römorkundan su kanalına düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin, Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Nevşehir'e geldiği, 20 gün önce evlendiği ve kazandığı para ile de askerliğini yapacağı öğrenildi.

Olay, Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde yaşandı. M.C.'nin kullandığı saman balyası taşıyan traktörün üzerinde bulunan 4 kişi, traktörün sallanması sonucunda Kızılırmak'a bağlı olan su kanalına düştü. Suya düşen 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, M.A. (20) ise suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında kaybolan M.A.'yı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Aksaray ve Kırşehir AFAD Sualtı Dalgıç Ekibi ile Yozgat, Niğde ve Kayseri'den de ekipler katıldı.

Su kanalı üzerinde bulunan su yükleme havuzunda dalgıçlar arama yaptı. Ancak gence rastlanılmadı. Dalgıç ekipler aramayı sonlandırdı. Kanal üzerinde botlar ile aramaya devam eden AFAD ekipleri gencin cansız bedenine, kanal üzerinde bulunan köprünün ayağında rastladı. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Nevşehir'e gelen M.A.'nın 20 gün önce Gülşehir'de evlendiği öğrenilirken, bir hafta sora da Tokat'a askerlik için gideceği öğrenildi.

Olay sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR