Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Arnavut Camisi'ne Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Arnavut Camisi'ne Saldırı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Arnavut Camisi'ne sprey boya ile saldırı düzenlendi. Caminin duvarlarına bir futbol kulübünün sloganı ve logoları çizildi. Kıbrıs Türk halkının kültürel ve dini mirasına yapılan saldırının cezasız kalmaması talep edildi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, saldırıyı kınayarak, Müslümanların ibadet yerlerine yapılan saldırıların artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

15.05.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Arnavut Camisi'nin duvarlarına sprey boya ile Limasol'daki bir futbol kulübünün sloganı ve logoları çizildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol bölgesinde bulunan Arnavut Camisi'ne sprey boyayla saldırı düzenlendi. Caminin duvarlarına sprey boya ile Limasol'daki bir futbol kulübünün sloganı ve logoları çizildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arnavut Cami'sine yönelik saldırı kınanarak, bu tür saldırıların tekrarlanmasının GKRY'deki ırkçı zihniyetin, Türk ve İslam varlığına beslenen tahammülsüzlüğün tezahürü olduğunu belirtildi.

GKRY'deki camilere yapılan saldırıların cezasız kaldığı ve bu nedenle söz konusu saldırıların tekrarlandı ifade edilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının kültürel ve dini mirasına yapılan saldırının cezasız kalmaması, faillerin en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılması talep edildi. Kıbrıs Türk halkının kültürel ve dini mirasına yapılan saldırının cezasız kalmaması, faillerin en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılması talep edildi.

"Güney Kıbrıs'ta ikamet eden Rumlara her ay düzenli olarak, farklı şehirlerimizdeki kiliselerde kendi seçtikleri papazlar önderliğinde yıllardır toplu ibadet izni veriliyor"

Saldırıya uğrayan Arnavut Camisi'ne yapılanların GKRY'deki İbrahimağa Köprülü Camii, Larnaka Büyük Camii, Denya Camii gibi birçok tarihi camiye yapılan saldırılardan bağımsız değerlendirilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta ikamet eden Rumlara her ay düzenli olarak, farklı şehirlerimizdeki kiliselerde kendi seçtikleri papazlar önderliğinde yıllardır toplu ibadet izni veriliyor. Bu toplu ibadet izinlerine rağmen 2019 yılından bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan cami ve tekkelere toplu ziyaret taleplerimizin sadece birine, bu yıl olumlu yanıt alınmış ve bu ziyarette de kendi seçtiğimiz imamlarımızla ibadet etmemize izin verilmemiştir. Devletimizin Kıbrıslı Rumların din ve ibadet özgürlüğüne gösterdiği hoşgörüye rağmen vatandaşlarımızın dini özgürlüklerine getirilen bu kısıtlamalar, camilerimize yıllardır yapılan düzenli saldırılar ve bu saldırıların cezasız bırakılması, iki taraf arasındaki vizyon farklılığını, tarafların dini özgürlüklere yönelik tolerans ve hoşgörüsünü, iki tarafın konuya yaklaşımındaki dengesizliği açıkça gözler önüne sermektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki camilerimize yapılan saldırılar yıllar içerisinde cezasız bırakılmakta ve böylelikle bu suçlara yenilerinin eklenmesine Rum yönetimince çanak tutulmaktadır. Rum yönetimini bu kez kültürel ve dini mirasımıza yapılan bu saldırıyı cezasız bırakmamaya, saldırının faillerini en kısa zamanda tespit ederek cezalandırmaya ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" denildi.

"Tüm dini eserlere sahip çıkıyoruz"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Arnavut Camisi'ne yapılan saldırıyı kınanarak, son yıllarda Güney Kıbrıs'ta Müslümanların ibadet yerlerine yapılan saldırıların artmasından endişe duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda dil, din, ırk ayırt etmeden her mezhebe saygı duyuyor ve tüm dini eserlere sahip çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sıkça karşılaşılan provoke edici saldırıların bir an önce son bulması çağrısında bulunulan açıklamada, olaya karışanların ilgili merciler tarafından derhal tespit edilmesi talep edildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Futbol, Kıbrıs, Cami, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Arnavut Camisi'ne Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Arnavut Camisi'ne Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement