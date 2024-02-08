Güney Kore'de mahkeme, 2018 ve 2019 doğumlu 2 bebeğini de henüz 1 günlükken öldürüp cesetlerini buzdolabına saklayan kadını 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Güney Kore'de 2 bebeğini de canice öldürüp saklayan kadının yargılandığı davada karar verildi. Suwon Bölge Mahkemesi, 2018 ve 2019 yıllarında doğan 2 bebeğini de henüz 1 günlükken boğarak öldüren ve cesetlerini buzdolabında saklayan kadını 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kadının avukatı cinayet yerine daha az ceza gerektiren "yeni doğmuş çocuğu öldürme" suçundan yargılanmasını talep ederken, mahkeme bu talebi reddetti. Açıklanan kararda sanığın kendisine ihtiyaç duyan muhtaç canlıları 1 günlükken öldürmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Sanığın cesetleri saklamadığı ve cenaze töreni için buzdolabında muhafaza etmek istediği yönündeki savunması da kabul edilmedi.
2 bebeğin cansız bedeni buzdolabında bulunmuştu
Güney Kore'nin Suwon şehrinde yaşayan 30'lu yaşlarındaki bir kadın 2018 ve 2019 yıllarında doğan 2 bebeğini de boğarak öldürüp cesetlerini buzdolabına saklamıştı. Doğumların hastane kayıtlarında gözüküp nüfus kayıtlarında gözükmediğinin fark edilmesi üzerine geçen yılın Haziran ayında zanlının evinde arama yapılmıştı. Yapılan aramada buzdolabında 2 bebeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekonomik zorluklar nedeniyle 12, 10 ve 8 yaşlarındaki diğer 3 çocuğuna bakamadığı için cinayetleri işlediğini söyleyen zanlının, eşine ise kürtaj yaptırdığını söylediği ortaya çıkmıştı. - SEUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Güney Kore'de 2 Bebeğini Öldüren Kadına 8 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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