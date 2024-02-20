Güney Kore'de Doktorların Grevi Nedeniyle Ameliyatlar ve Randevular Ertelendi - Son Dakika
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Güney Kore'de Doktorların Grevi Nedeniyle Ameliyatlar ve Randevular Ertelendi

Güney Kore\'de Doktorların Grevi Nedeniyle Ameliyatlar ve Randevular Ertelendi

Güney Kore'de hükümetin tıp fakültelerinin kontejanları arttırma kararına karşı çıkan bin 600'den fazla doktorun greve gitmesinin ardından ameliyatlar ertelenirken hastalar randevu alamadı. Sağlık sektöründe aksaklıklar yaşanmaya başladı.

20.02.2024 12:28
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Güney Kore'de hükümetin tıp fakültelerinin kontejanları arttırma kararına karşı çıkan bin 600'den fazla doktorun greve gitmesinin ardından ameliyatlar ertelenirken hastalar randevu alamadı.

Güney Kore'de hükümetin tıp öğrencilerinin sayısını arttırmaya yönelik kararını protesto eden bin 600'den fazla doktorun greve gitmesiyle sağlık sektöründe aksaklıklar yaşanmaya başladı. Asistan ve stajyer doktorların bugün greve başladığı ülkede ameliyatlar ve randevular ertelendi. Güney Kore Sağlık Bakanlığı, ülkenin önde gelen hastanelerinden 13 bin stajyer ve asistan doktorun 6 bin 400'ünün istifa ettiğini ve bin 630'unun da dün itibariyle hastaneden ayrıldığını duyurdu.

Güney Kore Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo bugün yaptığı açıklamada, hükümetin doktorlara işlerine dönmeleri çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Doktorların ameliyatların iptal edilmesine ve tıbbi hizmetlerde aksamalar yaşanmasına neden olan toplu eylemlerinden derin endişe ve üzüntü duyuyorum" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasının uzak bölgelerdeki temel sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve en ileri teknolojilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade ederek, "Bu, artık ertelenemeyecek bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet, 2035 yılına kadar kontenjana 10 bin kişi daha eklemek istiyor

52 milyon nüfuslu Güney Kore'de 2022 yılında bin kişi başına 2.6 doktor düştüğü tespit edilmiş, bu OECD ülkeleri arasında 3.7 olan ortalamanın da altında kaldığı açıklanmıştı. Güney Kore hükümeti de 2025 akademik yılı itibariyle ülkedeki tıp fakültelerinin 3 bin olan mevcut kontenjanlarını 2 bin daha arttırarak 2035 yılına kadar kontenjana 10 bin kişi daha eklemek istiyor. Buna karşı çıkan doktorlar da hastanelerin yüzde 90'ından fazlasının özel olduğu ülkede tp fakültelerinin kontenjanlarının yükseltilmesinin rekabeti arttırdığını savunuyor. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Hükümet, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Doktorların Grevi Nedeniyle Ameliyatlar ve Randevular Ertelendi - Son Dakika

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