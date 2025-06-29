Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı - Son Dakika
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Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı

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Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
29.06.2025 10:34
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Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
Haber Videosu

Türkiye turunu sürdüren Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, Kadıköy ve Samsun'un ardından Giresun'da da tacize uğradı. Fenomenin yayın açarak dolaştığı esnada yanına yanaşan sürücü, genç kadını aracına davet etti. Birkaç metre ilerledikten sonra tekrar kadına teklifte bulunan sürücü, fenomenin polis çağıracağını söylemesi üzerine uzaklaştı.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, bir süre önce Türkiye turuna çıktı. Şehir şehir gezerek canlı yayın yapan fenomenin son adresi Giresun oldu.

SÜRÜCÜ ISRARLA ARACINA DAVET ETTİ

Fenomen, kentin Bulancak ilçesinde yayın açarak dolaştığı esnada yanına bir araç yanaştı. Sürücü el hareketi yaparak fenomeni aracına davet etti. Mhyochi sürücüyü reddetti. Birkaç metre ilerleyen araç tekrar durarak teklifini yineledi. Genç kadın tacizinin ısrarı üzerine polis çağıracağını söyleyince sürücü olay yerinden uzaklaştı. Genç fenomen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

FENOMENİN TÜRKİYE'DE YAŞADIĞI 3'ÜNCÜ TACİZ

Güney Koreli fenomenin Giresun'da yaşadıkları, Türkiye'de haziran ayının başından beri yaşadığı üçüncü taciz oldu. Genç kadın daha önce İstanbul Kadıköy'de 71 yaşındaki adamın sözlü ve fiziksel tacizine maruz kalmıştı. Görüntülerin yayılması üzerine yaşlı adam gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise fenomen Samsun'da tacize uğramış, tacizci aracıyla genç kadının yanına yaklaşıp aracına binmesi için ısrar etmişti.

Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre:
    Biraz kurgu gibi geldi 1 0 Yanıtla
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