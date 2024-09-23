Güneydoğu Asya'da Muson Felaketi: 700 Can Kaybı - Son Dakika
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Güneydoğu Asya'da Muson Felaketi: 700 Can Kaybı

Güneydoğu Asya\'da Muson Felaketi: 700 Can Kaybı

Muson, tayfunlar ve tropikal fırtınalar Güneydoğu Asya'da 700'den fazla can kaybına yol açtı.

23.09.2024 20:07
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Güneydoğu Asya ülkelerinde bu yıl şiddetli geçen muson sezonu ile bölgede art arda meydana gelen tayfunlar ve tropikal fırtınaların neden olduğu felaketlerde can kaybı 700'ü geçti.

Güneydoğu Asya'da bu yıl şiddetli geçen muson sezonunda art arda meydana gelen tayfunlar ve tropikal fırtınaların neden olduğu felaketlerde Vietnam, Myanmar, Tayland ve Laos'ta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların milyonlarca kişiyi etkilediği ülkelerde sular altında kalan birçok yerleşim yerinde arama kurtarma ve yardım çalışmaları zor şartlar altında devam ederken, meteoroloji birimleri şiddetli yağışların bölgede bir süre daha etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ağustos ayının ortalarından itibaren Yagi Tayfunu ile beraber Güneydoğu Asya'da etkisini artıran yağışların neden olduğu felaketlerde Vietnam'da en az 292, Myanmar'da en az 384, Tayland'da en az 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vietnam

Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan Yagi Tayfunu'ndan en çok etkilenen ülke olan Vietnam'da yağışların azalmasıyla beraber felaketin boyutları daha da netleşiyor. Yetkililer tarafından yayınlanan son raporda, en az 292 kişinin öldüğü ve 38 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh yaşanan felaketlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, en iyi çözümleri aradık. Ancak hiçbir kayıp kaybedilen hayatları ve insanların acısını telafi edemez" dedi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede yaşanan doğal felaketlerin ardından uluslararası insani yardım paketi gönderen 35 ülkeye teşekkür edilirken, toplam 16 milyon dolar yardım geliri elde edildiği ifade edildi.

Myanmar

Myanmar'da 2021 yılında gerçekleşen darbe sonrası cunta hükümetinin yönetime geçtiği ve iç huzursuzluğun devam ettiği ülkede, uluslararası iletişim ve yardım çalışmalarında aksamalar yaşanıyor. Cunta yönetimi tarafından geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan raporda, ülke genelinde yağışlara bağlı olarak yaşanan felaketlerde toplam 384 kişinin hayatını kaybettiği ve 89 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Myanmar cunta yönetimi, geçtiğimiz hafta nadir görülen bir dış yardım anlaşmasında Hindistan'dan kuru erzak, giyim ve ilaç da dahil olmak üzere 10 tonluk malzeme yardımı kabul etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler tarafından Myanmar için yayınlanan raporda, ülkede yalnızca Yagi Tayfunu'ndan 887 bin kişinin etkilenmiş olabileceğinden şüphe edildiği ifade edildi.

Tayland

Yağışların özellikle kuzey bölgelerde halen şiddetli olarak devam ettiği Tayland'da can kaybı 46'ya yükseldi. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından yayınlanan son rapora göre, ülke genelinde 160 binin üzerinde hanenin etkilendiği felaketlerde 46 kişinin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Toplam altı eyaletin sel bölgesi ilan edildiği Tayland'da, kara ulaşımının tamamen durduğu birçok yerleşim yerinde arama kurtarma ve yardım çalışmaları botlar, dronlar ve helikopterler aracılığıyla yapılıyor.

"Bölgedeki savunmasız çocuklar ve aileler, Tayfun Yagi'nin geride bıraktığı yıkımın en acı sonuçlarıyla karşı karşıya"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda Güneydoğu Asya'da yaşanan felaketlerden 6 milyon çocuğun etkilendiği bildirilirken, bölgede son yıllarda yaşanan iklim krizine dikkat çekildi.

UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Direktörü June Kunugi, "Bölgedeki savunmasız çocuklar ve aileler, Tayfun Yagi'nin geride bıraktığı yıkımın en acı sonuçlarıyla karşı karşıya. İklim krizinin fazlasıyla hissedildiği Güneydoğu Asya'da hava olaylarındaki artış ve ortaya çıkan sonuçlar, bu tür felaketlerden en çok çocukların etkilendiğinin üzücü bir hatırlatıcısıdır" dedi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güneydoğu Asya'da Muson Felaketi: 700 Can Kaybı - Son Dakika

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