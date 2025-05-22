Gürak ve Donahue\'dan Önemli Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansına katılmak için Ankara'da bulunan ABD, Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile görüştü. - ANKARA