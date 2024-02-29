Almanya'da son haftanın konusu; kağıt üzerinde 24 çocuk babası olan ve birçoğunun annesini bile tanımayan Alman vatandaşı Jonathan A. adlı 44 yaşındaki Nijeryalı... Soyağacı Afrika'nın her yönüne uzanan Jonathan A., milyonluk arabalarla Afrika'da geziyor, krallar gibi yaşıyor ve ayda ortalama 120 bin Euro alıyor. Sahte baba, kendisine "Mr. Cash Money" lakabını takmış ve bu şekilde sosyal medya paylaşımları yapıyor.
Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda. Bu nedenle de sadece Aile Kasası ayda 22.500 Euro net para ödüyor. Bunun dışında, Halk Parası (Bürgergeld), ev kirası ve yan ödemeler, çocuk parası, yetiştirme parası ve diğer yardımlarla birlikte, Dortmund'da yaşayan Nijeryalıya yılda 1,5 milyon Euro ödendiği belirlendi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Suç çetelerini takip eden birim Jonathan A. ile ilgili soruşturma başlattı ancak Nijeryalı adam evinde bulunamadı. Nijeryalının devlete verdiği zarar sadece çocuk parası ve yardımları alması değil. Çocuklar Alman bir babanın velayetine alındığı için, onların da aynı şekilde hakları doğuyor ve yardım alıyorlar. Böylece dolandırıcılık ağı giderek büyüyor. Yapılan soruşturmada sadece bu ağ içinde bulunan 94 kişinin yardım aldığı belirlendi.
Sahte baba ve çocuklarının soy ağacı da çıkarıldı ve ağacın her bir kolunun farklı yerlere gittiği görüldü. Krallar gibi yaşayan ve bir işte de çalışmayan, Dortmund'da lüks içinde yaşadığı belirlenen Nijeryalı, yıllar önce Almanya'da çekimleri yapılan "Gubetçi Şaban" karakterine benzedi. Filmde başrol oynayan Kemal Sunal, Türkiye'den soyadı Yıldız olan çocukları topluyor ve Şaban Yıldız adına evlat ediniyordu. Bu sayede milyoner olan Şaban Yıldız'ın tek farkı ise çalışkanlığı ve bu sayede zengin olup bir Alman şirketini devralmasıydı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gurbetçi Şaban filmi Almanya'da gerçek oldu! 24 çocuk için yılda 1,5 milyon Euro alıyor - Son Dakika
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