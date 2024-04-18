Güven Timleri'nden 1 kilometre boyunca kaçtı, 12 yıl hapis cezası ortaya çıktı...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güven Timleri'nden 1 kilometre boyunca kaçtı, 12 yıl hapis cezası ortaya çıktı...O anlar kamerada

Geniş Video İzle

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği şüpheli şahsın kaçması üzerine yaşanan 1 kilometrelik kovalamacanın ardından kaçan şüpheli şahıs, Güven Timleri'nin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları da görüntülendi.

18.04.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Timleri'nden 1 kilometre boyunca kaçtı, 12 yıl hapis cezası ortaya çıktı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği şüpheli şahsın kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaşanan 1 kilometrelik kovalamacanın ardından kaçan şüpheli şahıs, Güven Timleri'nin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgusunda şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu için kaçtığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Kıbrış Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde kılıktan kılığa girerek uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda son olarak Uluyol'da Güven Timleri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurmak istemesi üzerine şüpheli şahıs kaçmaya başladı.

1 kilometrelik kovalamaca yaşandı, polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Güven Timleri ile şüpheli şahıs arasından yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya olarak kovalamaca yaşandı. Şüpheli şahıs izini kaybettirmek için girdiği ara sokakta Güven Timleri'nin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Yaka paça gözaltına alındıktan sonra Güven Timler Büro Amirliği'ne getirilen şahsın 40 adet suç kaydı bulunan A.K.olduğu tespit edildi.

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için kaçıyormuş

Şüpheli A.K.'nin yapılan sorgusunda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Güven Timleri Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polisten kaçma anı ve yakalanma anı güvenlik kamerasında

Şüpheli A.K.'nin polisten koşarak kaçması ve Güven Timleri'nin kıskıvrak yakalaması çevrede bulunan bir işyerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güven Timleri\'nden 1 kilometre boyunca kaçtı, 12 yıl hapis cezası ortaya çıktı...O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Bursa, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güven Timleri'nden 1 kilometre boyunca kaçtı, 12 yıl hapis cezası ortaya çıktı...O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: Güven Timleri'nden 1 kilometre boyunca kaçtı, 12 yıl hapis cezası ortaya çıktı...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement