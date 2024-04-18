Güven Timleri\'nden 1 kilometre boyunca kaçtı, 12 yıl hapis cezası ortaya çıktı...O anlar kamerada

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.