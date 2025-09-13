Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı - Son Dakika
Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı

13.09.2025 09:39
Mersin'de ücretli düzenlenen bir konseri binanın çatısına çıkarak izlemeye çalışan gençlere özel güvenlik görevlileri sert tepki gösterdi. Görevliler, çatıya merdiven dayayıp bölgeyi terk etmelerini istedikleri gençlerden birini aşağı attı diğerini ise tartakladı. Darbedilen bir genç fenalaşarak yere yığıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen konser, gençlerin yoğun ilgisini gördü.

KONSERİ ÇATIDAN İZLEYEN GENÇLERE SERT MÜDAHALE

Ancak bilet bulamayan bazı gençler, konseri binanın çatısından izlemeye çalıştı. Çatıya çıkan gençlere özel güvenlik görevlileri müdahalesi sert oldu.

BİRİNİ ÇATIDAN ATTILAR, DİĞERİNİ DARP ETTİLER

Müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, diğer bazı gençler ise tartaklandı. Çatıdan atılan genç kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen bir genç ise fenalaşarak yere yığıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik görevlilerinin tavrına tepki yağdı.

Kaynak: İHA

