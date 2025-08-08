Güvenlik Personeline Dolandırıcılık Uyarısı

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, banka ve PTT şubelerinde görev yapan özel güvenlik personeline KAAN uygulaması üzerinden dolandırıcılık şüphelerine karşı dikkatli olmaları yönünde bilgilendirme yaptı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede bulunan banka ve PTT şubelerinde görevli özel güvenlik personeline yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) üzerinden yapılacak bildirimlerin etkin kullanımına dair bilgiler verildi.

Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına dikkat çekilen bilgilendirmede, özellikle bankaya telefonla konuşarak gelen, bankada tedirgin şekilde telefonla görüşen ve yüksek meblağlarda para çekimi veya havale işlemi yapan vatandaşlara karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Özel güvenlik personeline, şüpheli durumlarda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile KAAN Uygulaması üzerinden hızlı ve etkili biçimde irtibata geçilmesi gerektiği aktarıldı. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ANTALYA