Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber - Son Dakika
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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber

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Hababam Sınıfı filmlerinde ''Bacaksız'' karakteriyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

17.08.2024 13:10  Güncelleme: 13:21
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Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça, kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Terzioğlu Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu Tuncay Akça'yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur. Oyuncu, 2004 yılında "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde oynamıştır.

Hababam Sınıfı\'nın \'Bacaksız\'ı Tuncay Akça\'dan acı haber

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Son Dakika 3.Sayfa Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yhtt tphrlgpr: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 27 1 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Allah rahmet eylesin. Safer ayında olduğumuz nasıl da belli… 9 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim ailesine sevenlerine sabır versin inşallah ?? 9 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Güzel gülerdi, bizleride güldürürdü. Bu hayatta bir varsın, bir yoksun işte. 8 1 Yanıtla

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