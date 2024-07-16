Hablemitoğlu suikastı davası devam ediyor - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı davası devam ediyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanıklar ifade verdi ve diğer tanıkların mazeret bildirmesi üzerine duruşma yarına ertelendi.

16.07.2024 12:48
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Aydın Köstem, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Mehmet Narin, Levent Göktaş ve Fikret Emek yer aldı. Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ise SEGBİS ile katıldı. Mahkeme başkanı bu celsede 4 tanığın dinleneceğini bildirdi, ayrıca görüntülerle ilgili bilirkişi raporu ve HTS'lerle ilgili bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini belirtti.

"Hablemitoğlu suikastına ilişkin bir bilgim yok"

Söz verilen tanık H.A., Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nu tim komutanı olmasından dolayı tanıdığını söyleyerek, "Kendisiyle hiç çalışmadım. Mehmet Narin de tim personeliydi. Hangi tim olduğunu hatırlamıyorum. 1999-2012 yılları arasında çalıştım. Hablemitoğlu suikastına ilişkin bir bilgim yok, basından takip ettiğim kadarıyla biliyorum" diye konuştu.

Diğer tanıkların mazeret bildirmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmanın yarın devam edeceğini söyledi. Duruşma yarın 10.00'da devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hablemitoğlu suikastı davası devam ediyor - Son Dakika

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