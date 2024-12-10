Habur'da Yasa Dışı Papağan Kaçakçılığı

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Habur Sınır Kapısı'nda 6 adet konur cinsi papağan ele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirilmek istenen 6 adet "konur" cinsi papağan yakalandı. Şüpheliye 41 bin 817 TL ceza kesildi.

Irak'tan satın aldığı 6 konur papağını (Aratinga solstitialis) Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirmeye çalışan şüpheli, Gümrük Muhafaza ekibinin dikkati ile yakayı ele verdi. Araç içerisinde yakalanan papağanlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Papağanları yasa dışı yollar ile ülkeye getirmeye çalışan şüpheli M.E. hakkında 41 bin 817 TL idari yaptırım uygulandı. Papağanlar, Şırnak DKMP Rehabilitasyon merkezinde yapılacak tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek.