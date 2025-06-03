Hacıbektaş'ta Feci Kaza: 2 Ölü

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hacıbektaş Kayseri bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Hakan P.'nin kullandığı 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır ile Fedai Çelebi'nin kullandığı 38 HM 341 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 76 yaşındaki otomobil sürücüsü Fedai Çelebi ve otomobilde yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Ruhande Tandoğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR