Hakkari'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari Valisi Çelik, kaybolan İbrahim Neçir Kom'un arama çalışmalarını havadan inceledi.

16.05.2025 23:12
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Hakkari Valisi Çelik, derede kaybolan çocuğu arama çalışmalarını havadan inceledi

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, girdiği derede kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u arama çalışmalarını havadan inceledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Neçir Kom'u arama çalışmaları 6. gününde sürüyor.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 10 Mayıs 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Neçir Kom'un bulunması amacıyla Yüksekova'nın Dağlıca bölgesindeki Yeşildere mevkiinde yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çelik, bölgede yaptığı incelemeler sonrası helikopterle çalışmalara katıldı.

"Havadan ve karadan yoğun arama"

Vali Çelik, helikopter ile havadan yapılan destek arama çalışmalarına katıldı. Arama faaliyetleri Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama timi, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), AFAD, UMKE ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülüyor.

"Yüksek teknoloji ve uzman ekiplerle arama operasyonu"

Çalışmalarda dron destekli iş makineleri kullanılırken, arama kurtarma ekipleri tarafından kıyı taraması, sondajlama yöntemi, botla yönlendirme, iş makinesi destekli tarama ve dalgıç ekiplerince özel su altı arama teknikleri uygulanıyor.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çelik, Neçir Kom'a ulaşılması için tüm imkanların kullanılacağını vurgulayarak, arama faaliyetlerinin hız kesmeden ve titizlikle devam ettirilmesi yönünde talimat verdi.

"Devlet tüm imkanlarıyla yanınızda"

Neçir Kom'un ailesiyle de görüşen Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Oğlunuza ulaşılana kadar devletimizin tüm imkanlarıyla çalışmalar aralıksız sürdürülecektir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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