Hakkari\'de Minibüsle Çocuk Sürüşü Ceza Getirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de bir çocuğun minibüs sürerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç sahibine ceza uyguladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Nisan 2026 tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçildi. Görüntülerde, bir aracın yaşı küçük bir şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kural ihlali yapan kişinin Z.Y. isimli yaşı küçük şahıs olduğu belirlendi. Yapılan işlemler kapsamında, araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-a maddesi gereğince (sürücü belgesiz araç kullandırmak) idari para cezası uygulandı. - HAKKARİ