Hakkari\'de trafik kazası: 4 yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerinde bulunan 75. Yıl Yatılı Bölge Okulu civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 30 AAG 424 plakalı otomobil ile 06 FF 0271 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında O.A., İ.İ., A.İ. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken araçlarda maddi hasar oluştu. - HAKKARİ