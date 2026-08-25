Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yapılan operasyonda 16.681 kg metamfetamin ve 2.994 kg eroin ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 16 kilo 681 gram metamfetamin, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İran'dan uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alınması üzerine Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Kayalar Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı. Arazide gerçekleştirilen faaliyet sırasında uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 2 çuval ele geçirildi. Çuvallarda yapılan aramada 16 bin 681 gram metamfetamin, 2 bin 994 gram eroin ve 3 bin 491 adet sentetik hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı

16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:22
Ne bu hal Oosterwolde Yüzünden düşen bin parça
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:36:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement