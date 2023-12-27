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Hakkari'den İstanbul'a Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Baba ve Oğlu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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Hakkari'den İstanbul'a Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Baba ve Oğlu Hapse Mahkum Edildi

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada Kocaeli'de yakalanan baba ile oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Baba ve oğlu ayrı ayrı 28 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı, tutuksuz 2 sanık da beraat etti.

Hakkari\'den İstanbul\'a Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Baba ve Oğlu Hapse Mahkum Edildi
27.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:28
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Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada Kocaeli'de yakalanan baba ile oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen sanıklardan M.F.K., "Babam bu işi planlamış. Bir babanın suçunu evlatları çekmesin" dedi, İ.K. ise gaflete düştüğünü söyledi. Baba ve oğlu, ayrı ayrı 28 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı, tutuksuz 2 sanık da beraat eti.

Olay, 13 Ekim 2021'de Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi dedektifleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen 2 tır, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri operasyona başladı. Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. (19) ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"Devletime gereken görevimi yaptım"

Haklarında 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açılan sanıklar İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya sanık avukatları, tutuklu sanıklar İ.K. ve oğlu M.F.K. katılırken, tutuksuz sanık A.K. ile M.M.K. katılmadı. Pişman olduğunu, sadece ilk defa uyuşturucu sevkiyatı yaptığını söyleyen İ.K., "Tutuklandığım beri bildiklerimi doğru şekilde anlattım, pişmanlığımı da dile getirdim. Uyuşturucunun yarısından fazlasını kendi rızamla polislere teslim ettim. Karar verirken bu durumunda gözetilmesini talep ediyorum. Diğer sanıkların olayda bilgisi ve dahili yoktur. Polisler tarafından hakkımızda yanlış rapor düzenlenmiştir. İlk yakalandığımda kolluk görevlerine bildiklerimi anlattım. Mağdurum, 8 çocuğum var. Pişmanım, gaflete düştüm. Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum. N.A. uyuşturucunun gerçek sahibidir. N.A.'nın adını verdim diye ben ve ailem tehdit edildik. Bu sebeple ailem adresini değiştirdi. Bu adam yarım bir gün beni öldürecek" dedi.

"Bir babanın suçunu evlatları çekmesin"

Savunması için söz hakkı verilen M.F.K., "Samimi olarak baştan beri savunmalarımı yaptım. Olaydan haberimiz yoktu. Babam bu işi planlamış. Bir babanın suçunu evlatları çekmesin. 2 senedir çocuklarım perişan oldu. Adaletinize güveniyorum. Cezaevine girdikten 2 ay sonra bebeğim oldu. 2 yıldır ailemi görmedim" şeklinde konuştu.

Karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İ.K. ve M.F.K'ya "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 28 yıl 6'şar ay hapis ve 540'ar bin lira para cezası verdi. Tutuksuz sanıklar A.K. ve M.M.K'nin ise beraatine karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kocaeli, Hakkari, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'den İstanbul'a Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Baba ve Oğlu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'den İstanbul'a Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Baba ve Oğlu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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