Hakkari Yüksekova'da kullanılmayan evde yangın çıktı, bina kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Yüksekova'da kullanılmayan evde yangın çıktı, bina kullanılmaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hakkari Yüksekova\'da kullanılmayan evde yangın çıktı, bina kullanılmaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Hakkari Yüksekova\'da kullanılmayan evde yangın çıktı, bina kullanılmaz hale geldi
Haber Videosu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esentepe Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir evde gece yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sabah yeniden alevlendi; kısa sürede kontrol altına alınırken bina kullanılmaz hale geldi ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Özdemir'e ait olduğu öğrenilen ve bir süredir kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabah saatlerinde aynı evde yeniden alevlerin yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri tekrar bölgeye gelerek müdahale etti. Kısa süreden söndürülen yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.

Bina kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerYüksekovaİnceleme3. SayfaİtfaiyeHakkariGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand’in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
15:03
Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal’ın son halini görenler tanıyamadı
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın son halini görenler tanıyamadı
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:25
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 15:12:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da kullanılmayan evde yangın çıktı, bina kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android