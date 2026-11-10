Hakkari Yüksekova\'da kullanılmayan evde yangın çıktı, bina kullanılmaz hale geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Özdemir'e ait olduğu öğrenilen ve bir süredir kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabah saatlerinde aynı evde yeniden alevlerin yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri tekrar bölgeye gelerek müdahale etti. Kısa süreden söndürülen yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.

Bina kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.