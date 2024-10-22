Hakkında 6 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Bilecik'te çok sayıda suçtan toplamda 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çok sayıda suçtan toplamda 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahıs Sakarya Çocuk İlamat Masasınca; 'Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl, Sapanca İlamat ve İnfaz Bürosu'nca, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay, Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kasten yaralama' suçları olduğu öğrenildi.

Şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi. - BİLECİK