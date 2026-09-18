Halfeti\'de gazeteciye saldırı soruşturmasında şüpheli M.Ş. suçlamayı reddetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gazeteci Hüseyin Bozkurt'a yönelik tehdit iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli M.Ş.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sanık, olay günü yaklaşık 20 kişilik grubun bulunduğu bölgeye gittiğini, gazetecinin aracının taş ve sopalarla hedef alındığını ve sonrasında yaşanan araç takibinde silah sesi duyulduğunu öne sürdü.

Halfeti Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli M.Ş.'nin 12 Ağustos 2026 tarihinde Birecik Adliyesi'nde ifadesi alındı. Sanık ifadesinde, olay günü Halfeti ilçesinde amcasının çocuklarıyla birlikte Çeker yolu olarak bilinen dağlık arazide alkol aldığını belirterek, burada bulunan İbrahim K.'nin kendisini aradığını ve "Çabuk gel, beni dövecekler, küfür ediyorlar" dediğini aktardı. Bunun üzerine kendi aracıyla olay yerine gittiğini ifade eden sanık, bölgede İbrahim K. ve Ali K.'nin yanı sıra tanımadığı yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğunu söyledi.

"Gazetecinin aracına taş ve sopalarla saldırdılar"

Olay yerine gittiğinde İbrahim K. kalabalığa rağmen neden kendisini çağırdığını sorduğunu belirten sanığa, daha sonra aracına geçerek beklemeye başladığını kaydetti. Sanık, gazeteci olduğunu ve ismini daha sonra öğrendiği Hüseyin Bozkurt'un olay yerinden geçerken kalabalık şahısların gazetecinin aracına taş ve sopalar fırlattığını iddia etti. Sanık, ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla herhangi bir ateşli silah ile ateş etmediler" şeklinde konuştu.

Gazetecinin olay yerinden kaçmasının ardından bazı kişilerin araçlarına bindiğini anlatan sanık, İbrahim K.'nin direksiyona geçtiğini ve gazetecinin aracını takip etmeye başladıklarını belirtti.

"Gerekirse arabayı satın alırım"

Sanık, ne olduğunu ve aracını neden suçta kullandığını soran İbrahim K.'nin ise kendisine "Zararını gideririm, gerekirse arabayı satın alırım" dediğini öne sürdü.

Gazeteci Hüseyin Bozkurt'un aracına yaklaştıkları sırada arkadan iki kez çarptıklarını iddia eden sanık, aracın içerisinden havaya bir el ateş edildiğini söyledi. Bunun üzerine öfkelendiğini ve aracın durmasını istediğini belirten sanık, bir şekilde aracı durdurduktan sonra Ali ve İbrahim'i araçtan indirdiğini ifade etti. Sanık, kendi araçlarının durmasının ardından arkalarından gelen iki aracın gazeteci Hüseyin Bozkurt'un aracını takip etmeye devam ettiğini de ileri sürdü.

"Vurun, kırın, ben arkandayım"

Sanık, daha sonra İbrahim ve Ali'yi araçtan indirdikten sonra amcasının çocuklarının yanına gittiğini, olay yerinde Mehmet K.'nın diğer gençlere "Vurun, kırın, ben arkandayım" şeklinde sözler söylediğini gördüğünü iddia etti.

Başka bir olaya tanık olmadığını belirten Şahin, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben olayın içerisinde hiçbir suç kastı ile hareket etmedim. Olayın asıl failleri İbrahim K. ve Mehmet K.'dır. Bu tehdide yönelik eylemlerin tamamını onlar organize etmiştir" dedi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, olay, 15 Haziran 2026 tarihinde gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Şanlıurfa Valiliği, Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan bir tür teknesindeki ziyaretçilerin Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın müdahalesi sonucu tahliye edildiğini paylaştı. Yaşanan olay yerel ve ulusal basında yankı uyandırdı. Haberin telifli İHA muhabiri Hüseyin Bozkurt tarafından servis edildiğini iddia eden tekneciler, ilk önce sosyal medya üzerinden tehditlerde bulundu. Daha sonra yaklaşık 20 kişilik grup, muhabire sopalarla saldırdı. Aracına zarar veren grup, daha sonra takip ettikleri araca silahla ateş açtı. Yaşanan saldırıda şans eseri gazeteci ve yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.