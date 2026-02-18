Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük - Son Dakika
Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük

Haberin Videosunu İzleyin
Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
18.02.2026 21:09  Güncelleme: 22:09
Haberin Videosunu İzleyin
Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında meydana gelen yangında, depodaki çok sayıda beyaz eşya ve mobilya malzemesi alev alev yandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, fabrikada depolanan onlarca beyaz eşya ve mobilya malzemesi alev alev yandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, fıstık ve zeytin işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir fabrikada, akşam saatlerinde yangın çıktı.

KORKUTAN YANGIN

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

HASAR BÜYÜK

Yoğun duman ve tesis içinde bulunan onlarca mobilya ve beyaz eşya malzemesinin tutuşmasıyla ekiplerin müdahalede zaman zaman güçlük yaşadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Beyaz Eşya, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Halfeti, Ekonomi, İtfaiye, Zeytin

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
