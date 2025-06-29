İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi bir halı sahaya gelen iki grup arasında arasında kavga çıktı.
Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı. Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar - Son Dakika
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