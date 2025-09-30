Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

30.09.2025 23:30
HALİÇ Metro Köprüsü'ndeki yaya yürüyüş yolundaki korkulukların üzerinden denize atlayan 2 kişi, deniz polisi tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün üzerindeki yaya yürüyüş yolunda yürüyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple korkulukların üzerinden denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

