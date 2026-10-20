İstanbul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bulunan cesedin, sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Cesetle ilgili değerlendirme, sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki kişiyi işaret ediyor.
İstanbulHaliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu değerlendiriliyor.
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20.10.2026 12:37:29. #7.12#
SON DAKİKA: Haliç'teki cesedin selde kaybolan 63 yaşındaki kişiye ait olduğu değerlendiriliyor - Son Dakika
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