Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında - Son Dakika
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklıkla' suçlanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 23 Mayıs Cuma gününe erteledi.

09.05.2025 14:21
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ilk duruşma bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu ve avukatları katıldı.

'TALİMAT ALMAM SÖZKONUSU DEĞİLDİR'

Halit Ergenç, 300 bin lira geliri olduğunu belirterek, "Bir suçum yok çünkü yalan söylemedim. Ayşe Barım ile ilgili bir soruşturma kapsamında ifademe başvurdular. Bana 3 kişiyi tanıyıp tanımadığım soruldu. Çiğdem Mater, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora'yı sordular. Orada Mehmet Ali Alabora'yı konservatuvar yıllarımdan tanıdığımı, iş ortamlarında nadiren gördüğümü ve bir samimiyetim olmadığını söyledim. O dönemler Mehmet Ali Alabora Oyuncu Sendikası başkanıydı. Bu yüzden görüşme sağlamıştım. O dönemde de Gezi Parkı yürüyüşleri vardı fakat bizim Gezi Parkı'ndaki yürüyüş sebebimiz kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelik bir yürüyüştü. Asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi. Ayrıca benim Mehmet Ali Alabora ile telefonla görüşmemin tek sebebi meydanın o dönemde girişe kapalı olmasıydı. O dönem Alabora ile nerede ne şekilde buluşacağız diye görüşme sağlamıştım. Bu görüşmeler dışındaki görüşmelerim de sendika başkanı olması sebebiyledir. Benim özel veya herhangi bir görüşmem yoktur. Talimat almam da sözkonusu değildir. Bana ilk sorulduğunda samimi olmadığımı belirtmemin sebebi de budur. Bizler tamamen orada siyasi görüşü belirtmek değil, çevrecilik amaçlı toplandık. Bana soruşturma aşamasında Savcı bey sadece görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum. Fakat bana yalnızca tanıyıp tanımadığım sorulduğu için samimiyetimin olmadığını söyledim. İkinci görüşmemde de nitekim görüşme sebeplerimi belirttim. Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile hiçbir zaman bir bağlantım, görüşmem olmadı. Zaten ilk ifademde de söylemiştim. Zaten topluma mal olmuş bir figür olduğum için yalan bir beyan veremem. Samimiyetim olmayan insanlarla da telefonla görüşebiliriz. Ben sadece Mehmet Ali Alabora ile olan iletişimimi ve nereden tanıdığımı söyledim, o kadar." dedi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

'SAMİMİ ŞEKİLDE CEVAP VERMEYE ÇALIŞTIM'

Rıza Kocaoğlu ise 200 bin lira aylık geliri olduğunu söyleyerek, "Tanık olarak Ayşe Barım soruşturmasıyla ilgili davet edildiğimizde sorulan sorulara samimi bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Mehmet Ali Alabora ile ilgili sorulara da kendisini sendika başkanı olarak bildiğimi, fakat irtibatım olmadığını söyledim. Çok genel bir soruydu, aradan 12 yıl geçmişti. Çok detaylı sormadıkları için onunla olan yakınlığımı tarif ettim. Bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığımı söyledim. Zaten Gezi Parkı olayları öncesinde ve sonrasında bir irtibatım olmadığını da söylemiştim. Ben Gezi Parkı'na çok yakın bir mahallede oturuyorum, orada olmamın sebebi ağaçların kesilmesidir. Nitekim Gezi Parkı nedeniyle oluşan kalabalık benim evime çok yakındı, ben de o nedenle katılmış oldum. Mehmet Ali Alabora ile da telefon görüşmem, o dönem sendika başkanı olması sebebiyledir. Zaten yalnızca 1 kere ve çok kısa görüşmem olmasından dolayı yaptığım görüşmeyi hatırlamam gayet doğaldır." dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs Cuma gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi. Ergenç'in savcılıktaki ifadesinde, "Mehmet Ali Alabora isimli şahsı konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dediği, Rıza Kocaoğlu'nun ise ifadesinde, "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik. Mehmet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım, ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" şeklinde konuştuğu kaydedildi. İddianamede HTS analiz raporuna da yer verildi. Rapora göre, Halit Ergenç'in Mehmet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurduğu, Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile 1 defa iletişim kurduğunun tespit edildiği ve her iki kişinin de 3 defa Mehmet Ali Alabora ile ortak baz verdiği belirtildi. İddianamede, Kocaoğlu ve Ergenç'in Gezi Parkı eylemlerinde birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğuna ilişkin haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu \'yalan tanıklık\' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Çağlayan Adliyesi, Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç, Kültür Sanat, Ayşe Barım, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • MERT UYSAL:
    şunlar şöyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar ya ayar oluyorum, lan oğlum siz gezide el ele kol kola idiniz, ordada sırıtıyodunuz 80 55 Yanıtla
  • zcf795f8r9:
    bozacının şahidi şıracılar hesap versin .Millete tuzak kurmanın bir bedeli olmalı 4 sene paklamaz yalancıları 50 40 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bırakın artık dürüst insanların peşini . suç dosyası kabarık çeteler dışarıda fink atarken bırakın artık yeter 27 31 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Bu gezi parkı teröristlerini ekranlarda görmek istemiyoruz 15 18 Yanıtla
  • mert çelik:
    kebabçı celal 23 6 Yanıtla
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