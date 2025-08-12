Halit Yukay'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan'dan yürek yakan sözler - Son Dakika
Halit Yukay'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan'dan yürek yakan sözler

Halit Yukay\'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan\'dan yürek yakan sözler
12.08.2025 16:49
Halit Yukay\'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan\'dan yürek yakan sözler
Yalova'dan denize açılan Halit Yukay'dan günlerdir haber alınamıyor. Teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay için aramalar sürerken, yakın dostu Seda Bakan, "Arkadaşımızı çok özlüyoruz, keşke korkunç bir rüya olsa" sözleriyle duygularını paylaştı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan iş insanı Halit Yukay'dan günlerdir haber alınamıyor. Kendisinin sahibi olduğu "Graywolf" adlı tekne Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Yukay'ın yakın dostu Seda Bakan sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

"KEŞKE KORKUNÇ BİR RÜYA GÖRMÜŞ OLSAK"

Olayın üzerinden günler geçerken, Yukay'ın yakın dostu Seda Bakan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Bakan, birlikte eğlendikleri bir videoyu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı, "Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hâlâ bulunamadı. Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak."

ARAMA-KURTARMA SÜRÜYOR

4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan yola çıkan Yukay'dan aynı gün içinde haber alınamayınca, yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. 5 Ağustos'ta Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında ticari bir gemi, deniz yüzeyinde parçalanmış tekne gördü. Ekipler, "Graywolf" adlı tekneyi Marmara Adası açıklarında ağır hasarlı ve su almış halde buldu. Motor seri numarasıyla yapılan eşleşmede teknenin Halit Yukay'a ait olduğu doğrulandı.

Halit Yukay'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan'dan yürek yakan sözler

Sahil Güvenlik, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Yukay'a henüz ulaşılamadı.

KAPTAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da tutuklandı.

Halit Yukay'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan'dan yürek yakan sözler

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay'dan günlerdir haber alınamıyor. Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan "Graywolf" adlı tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları sürerken, ünlü oyuncu Seda Bakan yakın dostu Yukay için duygusal bir paylaşım yaptı. Bakan, birlikte eğlendikleri bir videoya "Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hâlâ bulunamadı. Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak" notunu düştü.

Son Dakika 3.Sayfa Halit Yukay'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan'dan yürek yakan sözler - Son Dakika

SON DAKİKA: Halit Yukay'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan'dan yürek yakan sözler - Son Dakika
