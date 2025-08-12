Halit Yukay\'dan günlerdir haber yok! Seda Bakan\'dan yürek yakan sözler

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan iş insanı Halit Yukay'dan günlerdir haber alınamıyor. Kendisinin sahibi olduğu "Graywolf" adlı tekne Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Yukay'ın yakın dostu Seda Bakan sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

"KEŞKE KORKUNÇ BİR RÜYA GÖRMÜŞ OLSAK"

Olayın üzerinden günler geçerken, Yukay'ın yakın dostu Seda Bakan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Bakan, birlikte eğlendikleri bir videoyu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı, "Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hâlâ bulunamadı. Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak."

ARAMA-KURTARMA SÜRÜYOR

4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan yola çıkan Yukay'dan aynı gün içinde haber alınamayınca, yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. 5 Ağustos'ta Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında ticari bir gemi, deniz yüzeyinde parçalanmış tekne gördü. Ekipler, "Graywolf" adlı tekneyi Marmara Adası açıklarında ağır hasarlı ve su almış halde buldu. Motor seri numarasıyla yapılan eşleşmede teknenin Halit Yukay'a ait olduğu doğrulandı.

Sahil Güvenlik, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Yukay'a henüz ulaşılamadı.

KAPTAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da tutuklandı.

