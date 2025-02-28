Halk Pazarında Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
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Halk Pazarında Hırsızlar Yakalandı

Bingöl'de halk pazarında hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

28.02.2025 17:03
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Halk pazarında hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de halk pazarında vatandaşın bilezik, küpe ve parasını çalan 5 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde kurulan halk pazarında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Asayiş ekiplerinin titiz çalışması neticesinde 2 adet 30 gram bilezik, 1 adet küpe, 2 bin 400 lira bulundu. Ziynet eşyalar ile para sahibine teslim edilirken, şüpheli 5 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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