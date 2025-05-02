Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika
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Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı

Hamas\'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nda rehin alınan ve 54 gün Gazze'de esir tutulduktan sonra serbest bırakılan Mia Schem, ülkesine döndükten yaklaşık 16 ay sonra cinsel saldırıya maruz kaldı. Olaya ilişkin konuşan Schem, "Saklanması gereken ben değilim" dedi.

02.05.2025 18:50
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nda rehin alınan ve 54 gün Gazze'de esir tutulduktan sonra serbest bırakılan Mia Schem, ülkesine döndükten yaklaşık 16 ay sonra cinsel saldırıya maruz kaldı.

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı

HAMAS'IN SERBEST BIRAKTIĞI İSRAİLLİ REHİNE, ÜLKESİNDE CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

Schem, Mart 2025'te tanınmış kişisel spor antrenörü Nati Avidan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. İfadesine göre Schem, Avidan ile buluştuğu günün gecesinde bir arkadaşı tarafından evinde bilinci kapalı halde bulundu. Saatler sonra hastaneye kaldırılan Schem'in olayı net bir şekilde hatırlamadığı, ancak gerçekleştirilen tıbbi muayenede cinsel saldırı bulguların belirlendiği kaydedildi. Schem, vücudunda tespit edilen üç fiziksel belirtiyi ve iki ek tıbbi bulguyu da şikayeti sırasında delil olarak sundu.

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı

ANTRENÖR YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Gözaltına alınan antrenör Nati Avidan ise suçlamaları reddederek Schem'in odasına girmediğini söyledi. Avidan, daha sonrasında ise odada kısa bir süre bulunduğunu kabul etti. İsrail merkezli Channel 12'ye göre, poligraf testi (yalan makinesi) uygulanan Avidan, kendisine yöneltilen sorulara defalarca 'yalan' yanıtlar verdi. Ynet haber sitesi de Avidan'ın, bir yıl önce bir başka kadına, "Antrenman sırasında sana bakmaktan kendimi alamadım" gibi cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı

"SAKLANMASI GEREKEN BEN DEĞİLİM"

Olaya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan Schem, "Saklanması gereken ben değilim" dedi. Yaşadığı travmayı kamuoyuyla paylaşan Schem, olayda kendisine enjekte edilen uyuşturucu maddenin gecikmeli anılara yol açtığını belirtti.

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı

HAMAS'I ÖVMÜŞTÜ

Hamas tarafından esir tutulduğu günlerde kolundan vurulan Schem, anestezi olmadan bir ameliyat geçirmişti. O günlerde Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videosunda "iyi muamele gördüğünü" ve "her şeyin yolunda olduğunu" söyleyen Schem, serbest bırakıldıktan sonra bindiği Uluslararası Kızılhaç aracında da, "Bana nazik davrandılar, yemekler iyiydi" demişti.

Aksa Tufanı, 3-sayfa, İsrail, Hukuk, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehine, ülkesinde cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • TÜRK GÜCÜ:
    Hamasa Terörist diyen vicdansızlar burada mı ? 241 10 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    kimin terör olduğu anlaşıldı hamas'mı İsrail 'mi ama nasıl işlerine geliyorsa öyle konuşuyor İsrail. 133 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    HAMAS in yaptigini Turkiye de PKK veya baska bir ørgut yapsaydi.Yorum yaziniz 13 51 Yanıtla
    istanbul.34:
    İsrail in 1947 den o bölgede yaptığı zulme Hamas'ın karşılığı az bile. Her gün okula gönderdiğin çocuğunun acaba bugün eve dönecek mi korkusunu anlar mısın? yada alışveriş için evden çıktığında evine çöken bir hırsızın seni kapıya koymasına karşılık gidebileceğin bir yargı mercii olmamasını anlayabilir misin? 4 1
    Doğrucu zırto:
    ikisi aynı şey değil. Filistin bir devletti ve İsrail tarafından tanınmadı üstelik işgal ediliyor. ayrıca Hamas seçime girdi ve kazandı, ancak iktidara gelmesine de izin verilmedi. ne yapacaktı bu adamlar? yani sen 100 yıldır devam eden bir filmin tek bir sahnesini izlemiş ve ona göre hüküm veriyorsun 1 1
    EfeCan ÖZTÜRK:
    Olum hamasın yaptıgını nerden biliyorsun? belki ortadoguyu ele geçirmek için kendileri planladı? bir yerde teror saldırısı olacagını bilen abd nedne bilemedi hamasın saldıracagını? siz bukadarmı kuş beyinlisiniz. aklınız fikriniz düşünceniz yokmu? neden rehineler hamas bize zalimlik yaptı diye bir açıklama yapmadı? boş boş yorum atıp durma 0 1
  • Oooo:
    Aslında İsrail'de esir olduğunu anlamış 56 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    HAMAS seviciler nerdesiniz yorum yaziniz 5 50 Yanıtla
    Derya Nadir:
    Deniz. Biz hamas ya da senin gibi uçkur sevici değiliz ki.. Allah'ın yarattığı en mükemmel varlıklar olan insanlardan insanların bebeklerin annelerin evlatların öldüğü bir topluluktan bahsediyoruz.. sen ne diyorsun Allah aşkına işin mi yok senin ..... 2 1
    Yılmaz Erdoğan:
    sen insanlıktan nasibini almamış zavallı bir mahluksun 1 1
  • Deniz Kisa:
    Yorum yaziniz 2 32 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    İtraili seven savunan herkesi sen onlarla beraber haşreyle yarabbi 12 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    yapann saglık az bile bunlara 2 4 Yanıtla
  • Yılmaz Erdoğan:
    Sayın (!) editör, yazdıklarım zoruna gidiyor sanırım, nedense yazdığım yorumların hiç birini yayınlamadın 5 0 Yanıtla
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