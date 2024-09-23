Hamile Kadın 3. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Hamile Kadın 3. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

Hamile Kadın 3. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

Kayseri Melikgazi'de hamile kadın, 3. kattan düşüp park halindeki araca çarparak ağır yaralandı.

23.09.2024 15:32
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen hamile kadın, ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda; iddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Gizem A. (26) dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem A., ardından da betona çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamile Kadın 3. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika

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